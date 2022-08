Kaplnka svätej Heleny v Považskej Bystrici má nový píšťalový organ

Na snímke vľavo organista František Beer hrá na novom píšťalovom organe počas inauguračného koncertu v kostole Panny Márie Lasaletskej, 14. augusta 2022 v Považskej Bystrici. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Považská Bystrica 14. augusta (TASR) – Kaplnka svätej Heleny na najväčšom považskobystrickom sídlisku Rozkvet má nový píšťalový organ. Nahradil 30 rokov používaný syntetizátor. Slúžiť bude na liturgické účely aj organové koncerty. Pre TASR to v nedeľu povedal organista Pavol Tvrdý.Ako priblížil organista, kaplnka je jednou z najstarších stavieb v meste. "" skonštatoval Tvrdý. Zdôraznil, že nový organ bude slúžiť ako memento myšlienky podporiť chrámovú hudbu v Považskej Bystrici.Hudobný nástroj je plne transportovateľný. V zime bude slúžiť vo farskom kostole ako druhý chórový organ, na letnú sezónu bude umiestnený v kaplnke ako liturgický a občasne aj koncertný nástroj. Organ má sedem plnohodnotných registrov a je bez pedála. "" uviedol Tvrdý.Inaugurácia nového organu sa uskutočnila v nedeľu dopoludnia v Kostole Panny Márie Lasaletskej. Požehnali ho a uviedli do prevádzky. Popoludní ho predstavili verejnosti v rámci inauguračného koncertu.Kaplnka svätej Heleny je dominantou sídliska Rozkvet a patrí medzi jeden zo symbolov Považskej Bystrice. Po požiari pred štyrmi rokmi sa do jej obnovy zapojilo aj mesto, ktoré pomohlo s rekonštrukčnými prácami a zakúpilo jeden zo zvonov.