Považská Bystrica 11. júna (TASR) - V Považskej Bystrici finišujú prípravy na otvorenie letného kúpaliska. Pre verejnosť by ho mali otvoriť 21. júna. Informoval o tom konateľ Mestských športových klubov Ján Zlocha.



Na kúpalisku podľa neho vykonali revízie strojných zariadení, skontrolovali šmýkačky a následne odštartovali bežnú údržbu. V strojovni vymenili kremičitý piesok vo filtrácii.



„V najbližších dňoch budú ešte pokračovať práce na novom ozvučení a osvetlení kúpaliska, čo zlepší komfort návštevníkov najmä pri večernom plávaní, o ktoré bol mimoriadny záujem. Preto sme sa rozhodli zaradiť ho do ponuky aj tento rok. Je určené najmä pre tých, ktorí uprednostňujú súvislé plávanie, keďže aj tento rok čaká krytú plaváreň letná prestávka,“ zdôraznil Zlocha.



Prípravy na otvorenie letnej sezóny sú už takmer ukončené. Bazén je napustený a vzorky vody putovali na kontrolu. Výsledky by mali byť známe približne do desiatich dní. Ak budú v poriadku a počasie bude priaznivé, kúpalisko by sa mohlo otvoriť 21. júna.