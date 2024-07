Považská Bystrica využila letné mesiace na rekonštrukciu škôlok

Považská Bystrica 24. júla (TASR) - Letné mesiace využila samospráva Považskej Bystrice i na rekonštrukcie viacerých predškolských zariadení. Investície sú menšieho i väčšieho rozsahu, radnica ich financuje z vlastných a mimorozpočtových zdrojov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



K rekonštrukcii pristúpilo mesto v materskej škole (MŠ) v Jelšovom, MŠ Grznára 1441 a 1444.



"V MŠ v Jelšovom samospráva zabezpečila rekonštrukciu toaliet. Išlo pritom o združenú investíciu v celkovej výške približne 11.000 eur, pričom okrem mesta sa na nej finančne podieľali aj súkromné firmy a OZ Jelšováčik," uviedla Pagáč Kováčiková.



Primátor Karol Janas priblížil, že mesto v škôlke okrem rekonštrukcie toaliet už zrealizovalo viaceré investície a ďalšie má naplánované. "V tomto zariadení sme boli vždy limitovaní, keďže časť MŠ je v prenájme, čo nás obmedzuje pri čerpaní eurofondov či grantových schém," vysvetlil Janas.



Rozsiahlu rekonštrukciu toaliet realizuje mesto i v MŠ Grznára 1441, a to v hodnote približne 27.000 eur. "Tá už bola rekonštruovaná v minulosti z hľadiska vonkajšej fasády, rekuperácie a ďalších prác, ktoré mali znížiť energetickú náročnosť. Financie z eurofondov neboli vtedy určené na interiérové práce, preto ich musíme robiť pomaly z mestského rozpočtu," doplnil Janas. Financie mesto podľa neho investuje i do rozvodov na prízemí i výmeny podlahy.



Rekonštrukciou prechádza i objekt MŠ Grznára 1444. Celková investícia je vo výške 550.000 eur, pričom z Envirofondu mesto na tento účel získalo 350.000 eur. S prácami začal vybraný dodávateľ v apríli a dokončiť ich má do záveru augusta. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy dvoch učebných pavilónov a hospodárskeho pavilónu.



"Všetky pavilóny budú v rámci rekonštrukčných prác zateplené, obnoví sa fasáda, zateplí sa strešný plášť. Nové okenné a dverné výplne budú plastové s izolačným trojsklom, pôvodné dvere budú vymenené za nové s izolačnou výplňou. Prebehne aj výmena svietidiel," priblížila Pagáč Kováčiková.



Projekt podľa nej rieši i hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy objektu škôlky, a to použitím radiátorových termostatických ventilov a regulačných armatúr.