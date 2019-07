Nehoda v Považskej Bystrici si vyžiadala meškanie vlakov

Rýchlik Vršatec smerujúci z Bratislavy do Žiliny zrazil a následne usmrtil muža.

Považská Bystrica 24. júla (TASR) - Meškanie vlakov si vyžiadala smrteľná nehoda v Považskej Bystrici. Rýchlik Vršatec smerujúci z Bratislavy do Žiliny zrazil a následne usmrtil muža. "V dôsledku tejto udalosti RR 705 meškal z Považskej Bystrice 69 minút a následne bol v úseku Bytča – Žilina odrieknutý," informoval TASR hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



V dôsledku nehody odriekol prepravca v úseku Žilina – Bytča aj rýchlik Limbach z opačného smeru. Cestujúci využili osobný vlak, ktorý ich previezol do Bytče, kde ich počkal rýchlik. Do cieľovej stanice Bratislava dorazil preto s meškanim 31 minút.



"Ostatné vlaky ZSSK v dôsledku tejto nehodovej udalosti nemeškali," doplnil Kováč.