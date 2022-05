Nemocnici v Považskej Bystrici zostane aj po oddlžení päťmiliónový dlh

Považská Bystrica 19. mája (TASR) – V prípade, ak sa oddlžovanie zdravotníckych zariadení zrealizuje tak, ako bolo naplánované, považskobystrickej nemocnici zostane po oddlžení dlh vo výške takmer 4,8 milióna eur. TASR o tom informoval riaditeľ Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici Igor Steiner.



V minulom roku podľa neho hospodárila nemocnica so stratou takmer 2,6 milióna eur, celkový dlh nemocnice predstavuje momentálne 11,58 milióna eur. Opatrenia, ktoré nemocnica dlhodobo robí, majú za následok, že dlh po lehote splatnosti voči dodávateľom je minimálny.



"Ostáva nám dlh voči Sociálnej poisťovni, kde nie sme schopní platiť odvody za zamestnávateľa v plnej výške. Akokoľvek nastavíme naše opatrenia, vždy na základe platobného automatu, zvyšovania minimálnej mzdy a ostatných osobných nákladov naviazaných na minimálnu mzdu, zvyšovania cien nakupovaného tovaru vrátane energií a neadekvátneho premietnutia týchto vstupov do platieb od zdravotných poisťovní dochádza k disproporcii," pripomenul riaditeľ.



Ďalším faktorom, ktorý podľa neho výrazne ovplyvňuje hospodársky výsledok, je obmedzovanie výkonov zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, hlavného hygienika a vlády SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej udalosti ochorenia COVID-19.



"Jediným zdrojom príjmov (mimo kapitálových) všeobecnej nemocnice v správe samosprávnych krajov sú platby od zdravotných poisťovní. Ak naďalej bude trvať situácia, ako je napríklad tento rok, keď zdravotné poisťovne ešte v dnešný deň nemajú pripravené zmluvy, ktoré by akceptovali zvyšovanie nákladov, infláciu, nárast cien energií a tovarov, nie je možné vlastnými opatreniami zabrániť vznikaniu dlhov v zdravotníctve, a pritom neohroziť plynulý chod nemocnice a 100-percentné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti občanov SR," zdôraznil Steiner.