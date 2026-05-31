Považská Bystrica: Obnovená hvezdáreň bude slúžiť školákom
Autor TASR
Považská Bystrica 31. mája (TASR) - Malá hvezdáreň v areáli základnej školy v považskobystrickej mestskej časti Považská Teplá po rokoch opäť ožíva. Radnica do obnovy investovala 13.000 eur. Informovala o tom vedúca komunikačného oddelenia mestského úradu Miluša Kollárová.
Objekt, ktorý bol dlhé obdobie nefunkčný, mesto postupne rekonštruuje tak, aby mohol opäť slúžiť na pozorovanie nočnej oblohy, vzdelávanie detí aj stretnutia priaznivcov astronómie.
„Nie každé mesto sa môže pochváliť hvezdárňou, preto sme radi, že je v stave, keď sa dá obnoviť. Budeme radi, ak si sem ľudia nájdu cestu. Je v areáli školy, naším zámerom však je, aby slúžila nielen potrebám školy,“ skonštatoval považskobystrický primátor Karol Janas.
Ako dodal, priestory hvezdárne vyčistili, urobili novú fasádu a vymenili dvere a podlahy. Obnovili aj samotnú kupolu, ktorá dostala nový náter. Súčasťou prác je aj oprava posuvného mechanizmu.
Mesto zároveň v spolupráci s Astronomickým klubom Juraja Bardyho plánuje kúpiť potrebné technické vybavenie, aby mohla hvezdáreň opäť plnohodnotne slúžiť na pozorovanie oblohy.
„Obyvatelia nášho mesta nemajú priamo ľudovú hvezdáreň, ako napríklad v Kysuckom Novom Meste, Hlohovci či Partizánskom. Ak sa chcú pozerať na oblohu, musia merať dlhé kilometre. Je to veľmi ušľachtilý krok,“ doplnil predseda Astronomického klubu Juraja Bardyho Boris Kardoš s tým, že priestory chcú využívať aj pri práci s deťmi a mládežou.
