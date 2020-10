Považská Bystrica opäť začne s dezinfekciou verejných priestorov

Považská Bystrica 26. októbra (TASR) – Do považskobystrických ulíc a verejných priestranstiev opäť vyjdú dobrovoľní hasiči. Podobne ako počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu budú dezinfikovať lavičky, odpadové nádoby, detské ihriská či autobusové zastávky. Pokračovať budú v pravidelnej dezinfekcii mobilného odberového miesta pri nemocnici.



Od marca nepretržite každý piatok zabezpečujú členovia dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) zo Zemianskeho Kvašove a Horného Moštenca dezinfekciu mobilného odberového miesta pri nemocnici. Spočiatku pomáhal aj DHZ Milochov a nedávno začal čistiť verejné priestranstvá aj DHZ Podvažie.



„Som rád, že mesto Považská Bystrica bolo vždy nápomocné, pokiaľ išlo o dobrovoľné hasičstvo. Dlhé roky nás podporujú a my to teraz môžeme vrátiť späť. Uvedomujeme si túto neľahkú situáciu. Naši chlapci sú neustále k dispozícii a pomáhajú v rámci svojho voľna v boji s novým koronavírusom bez nároku na odmenu. Patrí im obrovské ďakujem a tiež ocenenie za ich snahu pomôcť napriek tomu, že môžu ohroziť svoje zdravie, ako aj zdravie svojich najbližších,“ uviedol predseda výcvikového štábu Územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Považská Bystrica Martin Opoldík.



Podľa primátora Považskej Bystrice Karola Janasa napriek tomu, že hasiči nie sú profesionáli, ich úloha je nezastupiteľná. Pomáhajú pri požiaroch, záplavách, od marca bojujú aj proti šíreniu nového koronavírusu.



„Spolupráca s dobrovoľnými hasičskými zbormi v našom meste je naozaj vynikajúca. To, že sa ich snažíme roky podporovať a pomáhať im nielen s materiálnym zabezpečením, sa nám teraz neskutočne vracia. Sú veľmi ochotní a nápomocní v tejto neľahkej situácii,“ skonštatoval Janas.