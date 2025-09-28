< sekcia Regióny
Považská Bystrica otvorila pumptrackovú dráhu
Autor TASR
Považská Bystrica 28. septembra (TASR) - Novú pumptrackovú dráhu vybudovalo mesto Považská Bystrica v areáli mestského parku. Do výstavby športoviska na sídlisku Rozkvet, ktoré tento týždeň otvorilo, investovalo takmer 290.000 eur. Väčšiu časť financií pokryli fondy Európskej únie. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie mesta Miluše Kollárová.
Otvorenie pumptrackovej dráhy označil primátor Karol Janas za veľký deň pre malých i veľkých jazdcov na bicykloch, kolobežkách a skateboardoch. „Verím, že toto športovisko bude neustále lákadlom pre mládež, ktorá tak bude tráviť svoj voľný čas zmysluplnejšie,“ povedal Janas.
Samospráva tak podľa neho vytvorila priestor, ktorý sa okamžite stal miestom na oddych, zábavu aj stretávanie sa rodín a priateľov. „Mnohí občania si určite spomínajú, že pred niekoľkými rokmi tu bolo smetisko, ktoré vzniklo pri výstavbe Rozkvetu. Teraz je tu krásne miesto, ktoré si získava obľubu nielen medzi domácimi, ale aj obyvateľmi iných mestských častí. Budúci rok by malo pribudnúť aj jazierko ako oddychová zóna,“ doplnil.
Nová dráha je dispozične rozdelená na tri okruhy rôznej náročnosti. Päťdesiatmetrový detský okruh slúži pre začínajúcich jazdcov, hlavný okruh má 140 metrov a najdlhšia, 160-metrová trať, je určená pre pokročilých.
Športovisko samospráva financovala z externých i vlastných zdrojov. Na projekt jej riadiaci orgán schválil nenávratný finančný príspevok vo výške 266.553,67 eura, mesto dalo zo svojho rozpočtu 23.178,58 eura. Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške 289.732,25 eura.
