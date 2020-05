V Považskej Bystrici bude dezinfekčná brána aj na mestskom úrade

Považská Bystrica 6. mája (TASR) – Vo vstupe do budovy Mestského úradu v Považskej Bystrici osadia dezinfekčnú bránu. Slúžiť bude nielen na zabránenie šíreniu nového koronavírusu, ale v budúcnosti aj pri chrípkových a iných epidémiách.



„Minulý týždeň osadili dezinfekčnú bránu pred vstupom do nemocnice s poliklinikou. Krízový štáb mesta nám odporučil zvážiť jej umiestnenie aj v priestoroch vstupu do mestského úradu. V najbližších dňoch sa skontaktujeme so spoločnosťou, ktorá tieto brány vyrába, a zistíme potrebné náležitosti. Bránu využijeme aj v budúcnosti, nielen proti šíreniu ochorenia COVID-19,“ uviedol primátor Považskej Bystrice Karol Janas.



Dezinfekčné brány vyrába považskobystrická spoločnosť. Dezinfekcia je bezpečná, funguje na báze iónov striebra, na odeve účinkuje aj niekoľko hodín a na rozdiel od dezinfekcií na báze alkoholu alebo peroxidu nespôsobuje podráždenie slizníc či očných spojiviek. Cena rampy je bez nástupnej plošiny asi 5500 eur.