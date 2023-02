Za päť mesiacov využili sociálny taxík v Považskej Bystrica 429-krát

Považská Bystrica 10. februára (TASR) – Služby sociálneho taxíka využili od septembra minulého roka do konca januára Považskobystričania viac ako 400-krát. Informovala o tom Zuzana Haladejová z komunikačného odboru považskobystrickej radnice.



Sociálny taxík absolvoval v septembri minulého roka 18 jázd, v októbri ich už bolo 50 a v januári tohto roka stúpol počet jázd na 196. Celkovo za päť mesiacov absolvoval sociálny taxík 429 jázd.



"Na využívanie sociálneho taxíka je potrebný preukaz, ktorý si záujemcovia vybavia na mestskom úrade. O prepravnú službu žiadajú väčšinou imobilní občania v seniorskom veku a ťažko zdravotne postihnutí. Najčastejšie žiadajú o prepravu do nemocnice, na rehabilitácie, ale aj na mestský úrad," priblížila Haladejová.



Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa je bonusom sociálneho taxíka aj skutočnosť, že na rozdiel od väčšiny miest na Slovensku je jeho súčasťou okrem vodiča aj sociálna pracovníčka.



"Tá prepravovaným osobám pomôže nielen nastúpiť do vozidla, ale ich aj zavedie do jednotlivých ambulancií v nemocnici a je prítomná počas ich pobytu v nemocnici," doplnil primátor.