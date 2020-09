Považská Bystrica prijala nové protiepidemiologické opatrenia

Považská Bystrica 4. septembra (TASR) – Pre zvyšujúci sa počet pozitívne testovaných na nový koronavírus prijala považskobystrická radnica po štvrtkovom (3. 9.) zasadnutí krízového štábu niekoľko interných opatrení.



Ako informoval primátor Považskej Bystrice Karol Janas, mesto zrušilo plánovaný koncert hudobnej skupiny, pri vstupe do budovy radnice opäť umiestnili dezinfekčnú bránu a obmedzili účasť verejnosti na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a odborných komisií.



„Jedným z dôležitých výstupov krízového štábu mesta bolo prijať opatrenia aj pre najzraniteľnejšiu skupinu, a to občanov, ktorí sú v zariadení pre seniorov. Odporučili sme riaditeľke mestského zariadenia, aby obmedzila návštevy u klientov a povolila ich len v nevyhnutných prípadoch,“ ozrejmil primátor.



Podľa považskobystrickej regionálnej hygieničky Renáty Beníkovej bolo do 2. septembra v Považskej Bystrici pozitívnych 17 ľudí. „Sú to väčšinou osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia alebo boli spoločne na oslave či inej akcii, a tak vzniká množstvo podobných kontaktov. Momentálne máme všetkých pozitívnych, ako aj ich kontakty, podchytených a sledujeme ich,“ zdôraznila Beníková s tým, že v pôsobnosti regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava a vo všetkých začína množstvo pozitívne testovaných ľudí stúpať.