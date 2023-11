Považská Bystrica pripravuje administratívnu reformu materských škôl

Považská Bystrica 29. novembra (TASR) - Považskobystrická radnica pripravuje reformu mestských materských škôl. Jej výsledkom má byť efektívnejšie a hospodárnejšie vynakladanie verejných financií. Informoval o tom primátor Karol Janas.



"Jednotlivé kroky máme nastavené na najbližšie týždne, mestskí poslanci schválili zrušenie elokovaných pracovísk a kuchýň materských škôl ako samostatných subjektov. Ďalším krokom bude zaradenie zrušených elokovaných pracovísk a školských jedální do jednej materskej školy," uviedol primátor.



Zdôraznil, že pre zamestnancov a rodičov detí neznamená reforma žiadnu zmenu okrem administratívnej. Školy zostanú vo svojich budovách s terajším personálom, zmení sa iba ich organizačné zaradenie. Radnica nepristupuje k žiadnym zmenám, ktoré by ovplyvnili počet škôl v meste.



"V minulosti sme dali slovo, že ani jednu z nich nezrušíme. V tomto prípade ide len o administratívnu zmenu, ktorá v konečnom dôsledku prinesie efektívnejšie fungovanie. Vydýchnu si najmä jednotlivé pracoviská, pretože ich už nebude musieť ťažiť to, ako zaplatia účty za elektrinu, teplo či zoženú peniaze na výplaty zamestnancov. Toto všetko prevezme jeden právny subjekt, ktorý bude financovaný mestom," uzavrel Janas.