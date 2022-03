Považská Bystrica chce skultúrniť trhovisko Pod lipami

Považská Bystrica 9. marca (TASR) – Považskobystrická radnica chce skultúrniť a sfunkčniť trhovisko Pod lipami na Robotníckej ulici. Mesto chce na trhovisku doplniť predajné stánky, napojiť ich na vodu a vytvoriť parkovacie miesta.



Ako informovala radnica na sociálnej sieti, trhovisko Pod lipami má v Považskej Bystrici dlhoročnú tradíciu a dlhodobo je v zlom stave. Dôvodom je aj to, že nemalo žiadneho majiteľa a správcu, pričom pozemky pod tržnicou patrili ministerstvu hospodárstva.



„S ministerstvom sa mesto dohodlo na delimitácii pozemkov a stane sa prevádzkovateľom tržnice. Toto miesto bude určené naďalej na predaj ovocia, zeleniny, čerstvých kvetov a rôznych priesad,“ informovala radnica s tým, že v prvej etape plánuje mesto do rekonštrukcie tržnice investovať asi 30.000 eur.



V prvej etape chce radnica na trhovisku osadiť osem nových stánkov, následne k nim doviesť aj prívod vody. Na konci tržnice by mali byť vybudované odstavné plochy pre automobily a odpadové hospodárstvo. Zatiaľ poslanci odsúhlasili len symbolické nájomné, no ak by bol väčší dopyt ako ponuka, prikročí radnica k verejnej súťaži za jednotlivé miesta.



Trhovisko Pod lipami vzniklo spontánne už začiatkom 30. rokov minulého storočia, keď sa stavala cesta do bývalej zbrojovky. Na úzkom chodníku Robotníckej ulice boli stánky so zeleninou, ovocím a priesadami. Tie sa napriek snahe mesta premiestniť trhovisko inde zachovali až doteraz.