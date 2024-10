Považská Bystrica chce v dome kultúry zriadiť mestské múzeum

Považská Bystrica 14. októbra (TASR) - Považskobystrická radnica chce vytvoriť mestské múzeum, ktoré by dokázalo približovať históriu a kultúru mesta jeho obyvateľom, turistom a návštevníkom. Informoval o tom prednosta mestského úradu Michal Hamar.



"Múzeum má slúžiť ako zbierkotvorná inštitúcia, ktorá bude spravovať najvýznamnejšie kultúrne a spoločenské hodnoty. Okrem toho bude vykonávať osvetovú činnosť pre žiakov základných a stredných škôl, ako aj širokú verejnosť," priblížil prednosta s tým, že súčasťou múzea by mala byť aj regionálna knižnica.



Myšlienka zriadenia mestského múzea sa podľa neho začala formovať už pred niekoľkými rokmi. Reálne kontúry začala nadobúdať po tom, ako v roku 2021 získalo mesto do svojho vlastníctva budovu domu kultúry a postupnou rekonštrukciou jej vracia zašlú slávu.



"Naším prianím je, aby ľudia navštevovali dom kultúry aj mimo podujatí a preto v ňom plánujeme umiestniť okrem kaviarne či iných inštitúcií aj priestory mestského múzea. To by malo pozostávať zo stálej expozície a expozície, ktorá sa bude meniť podľa požiadaviek. Expozícia bude prezentovať aj osobnosti viažuce sa na naše mesto, ktoré ho významnou mierou ovplyvnili, budú vystavené ich osobné veci a tvorba," ozrejmil Hamar.



Časť financií chce radnica získať z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Projekt bol zaradený do zásobníka prioritných projektových zámerov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Začiatkom septembra vyhlásilo MIRRI výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu.