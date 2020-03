V Považskej Bystrici zatvoria školy a škôlky

Považská Bystrica 11. marca (TASR) – Základné školy, materské školy a detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica budú od štvrtka do pondelka, vrátane, zatvorené. Rozhodol o tom na svojom zasadnutí krízový štáb mesta v záujme zabezpečenia ochrany obyvateľov pred ochorením COVID-19.



Ako informovalo mesto na svojej webovej stránke, na základe rozhodnutia krízového štábu sú zrušené výlety, exkurzie, výcviky, pracovné a študijné pobyty. Pre verejnosť sú zatvorené od štvrtka až do odvolania centrum voľného času, základné umelecké školy, krytá plaváreň, zimný štadión i športová hala.



Až do odvolania zakázala samospráva výdaj stravy cudzím stravníkom v školských jedálňach a zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zrušené je organizovanie verejných kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatí. Mesto odporúča žiakom škôl a klientom zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nezúčastňovať sa na verejných a hromadných podujatiach.