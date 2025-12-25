< sekcia Regióny
Považská Bystrica vyhlási súťaž na prevádzku kaviarne v mestskom parku
Celková ponúkaná plocha na prenájom je podľa neho 276 štvorcových metrov (m2), pričom výšku nájmu musia záujemcovia na základe návrhu mestskej rady a MsZ navrhnúť minimálne vo výške 3000 eur za rok.
Autor TASR
Považská Bystrica 25. decembra (TASR) - Infraštruktúru v novovybudovanom mestskom parku na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici doplní v budúcom roku kaviareň. Na jej výstavbu a prevádzku plánuje samospráva vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž (OVS). Podmienky OVS odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie Mestského úradu Miluša Kollárová.
O vytvorení kaviarne v športovo-oddychovom priestore uvažovala radnica podľa prednostu MsÚ Michala Hamara už v prvotnom projekte budúceho parku. „Naším cieľom je, aby bola otvorená v máji 2026. Preto sme do posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) pripravili materiál o OVS,“ uviedol Hamar.
Celková ponúkaná plocha na prenájom je podľa neho 276 štvorcových metrov (m2), pričom výšku nájmu musia záujemcovia na základe návrhu mestskej rady a MsZ navrhnúť minimálne vo výške 3000 eur za rok. „Víťaz vzíde z elektronickej aukcie, pričom najdôležitejším kritériom bude cena. Na priebeh OVS bude dohliadať komisia zložená z poslancov MsZ,“ doplnil.
Aby budúca kaviareň vizuálne zapadla do novovytvoreného priestoru, víťaz súťaže musí dodržať jej naprojektovanú podobu. „Nájomca sa zaväzuje vybudovať prevádzku kaviarne so zázemím v zmysle projektovej dokumentácie na svoje náklady, a to najneskôr do 31. mája 2026. OVS chceme vyhlásiť 12. januára 2026, uzávierka súťažných návrhov bude do 16. februára 2026 do 13.00 h, pričom doba nájmu je na desať rokov,“ dodal prednosta.
Nový mestský park na sídlisku Rozkvet otvorila samospráva v tomto roku. Vznikol na rozlohe takmer 23.000 štvorcových metrov v lokalite nad Základnou školou DSA. „Miesto, ktoré bolo kedysi len zanedbanou plochou, sa zmenilo na moderný verejný priestor plný zelene, chodníkov, lavičiek, ohnísk, detských ihrísk aj prvkov na aktívne trávenie voľného času. V septembri tu radnica slávnostne otvorila aj novú pumptrackovú dráhu,“ pripomenula Kollárová.
