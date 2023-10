Výstavba obchodného centra sa v Považskej Bystrici stále nezačala

Považská Bystrica 11. októbra (TASR) - Na lukratívnom pozemku v centre Považskej Bystrice pred bývalým hotelom Manín malo vyrásť obchodné centrum. Žilinská spoločnosť NSO Invest ako investor pozemok ohradila, pred dvomi rokmi z neho odstránila stromy, kríky, trávnik i povrch parkoviska. Odvtedy sa na pozemku nepracuje, podľa vyjadrenia investora čakajú na vydanie stavebných povolení.



Ako informoval vedúci odboru stavebného poriadku a územného plánovania mesta Považská Bystrica Jaroslav Kvašňovský, mesto predalo pozemok spoločnosti v roku 2013, v roku 2021 vydalo mesto územné rozhodnutie. Investor vzápätí požiadal o odstránenie spevnených a parkovacích plôch. Mesto vydalo búracie povolenie, stavebník pozemok oplotil a odvtedy sa na stavbe obchodného centra nepracuje.



"Momentálne prebiehajú jednotlivé čiastkové stavebné konania a stavebník čaká na vydanie stavebných povolení a následné nadobudnutie ich právoplatnosti," informovala spoločnosť.



Podľa Kvašňovského doručil stavebník mestu 12 žiadostí o vydanie stavebného povolenia týkajúcich sa najmä prekládok inžinierskych sietí, mesto začalo stavebné konanie. Ani jedna zo žiadostí nebola podľa neho úplná, stavebný úrad vyzval spoločnosť na doplnenie žiadostí.



"Podanie 12 žiadostí je netradičné. Zákon však nestanovuje povinnosť podať jednu žiadosť s 12 objektmi. Pre stavebný úrad to prináša viac práce, musíme zadministrovať 12 žiadostí. Čiže rozsiahlejší úkon, ktorý by sme robili raz, musíme robiť 12-krát," zdôraznil Kvašňovský.



Súčasťou prekládky inžinierskych sietí mal byť aj archeologický výskum lokality. Podľa Márie Ružôňovej z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Trenčíne však nebol dôvodom prerušenia stavebných prác.



"KPÚ vydal rozhodnutie o nevyhnutnosti archeologického výskumu. Počas odstraňovania povrchu pozemku sa zistili zvyšky starých objektov a staré vrstvy z obdobia praveku. V roku 2022 KPÚ zápisnične rozhodol, že práce môžu pokračovať. Investor mal následne robiť prekládku inžinierskych sietí, počas ktorej mal byť urobený sondážny prieskum. Tu sa to skončilo, práce sa ďalej nerealizovali," doplnila Ružôňová.



Zdôraznila, že KPÚ nie je prekážkou pri realizácii ďalších prác na obchodnom centre. Investor podľa nej už ďalej s KPÚ nekomunikoval.