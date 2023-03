Výťažok z burzy kníh v Považskej Bystrici pomôže mladým autistom

Považská Bystrica 14. marca (TASR) - Mladým ľuďom s poruchami autistického spektra venuje považskobystrická radnica výťažok z burzy kníh, ktorú mesto pripravuje na mestskom úrade 29. marca. Informovala o tom Michaela Haladejová z komunikačného oddelenia mestského úradu.



Burza kníh na mestskom úrade sa v rámci mesiaca knihy bude konať prvýkrát. Ľudia sa počas celého dňa budú môcť prísť pozrieť, vybrať si a dať druhú šancu publikáciám, ktoré už niekto iný nepotrebuje.



"Stáva sa, že máme doma knihy, ktoré sme už prečítali alebo nám zavadzajú či ležia v poličke nepovšimnuté. Netreba ich vyhadzovať, pretože možno niekomu inému práve tie chýbajú. Každý, kto by chcel darovať knihy do našej burzy, môže ich priniesť na mestský úrad do redakcie mestských novín najneskôr do 24. marca. Knihy by nemali byť poškodené či popísané," doplnila Haladejová.



Výťažok poputuje občianskemu združeniu Modrá cesta, ktoré v Považskej Bystrici zriadilo špecializované zariadenie pre mladých ľudí s poruchami autistického spektra. Burza kníh sa bude konať pred sobášnou miestnosťou v stredu 29. marca od 8.00 do 18.00 h.