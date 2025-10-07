< sekcia Regióny
Považská Bystrica za separovanie kuchynského odpadu dostala 29.000 eur
Považskobystričania vyseparovali v minulom roku viac ako 500 ton biologicky rozložiteľného odpadu.
Autor TASR
Považská Bystrica 7. októbra (TASR) - Mesto Považská Bystrica získalo za separovanie kuchynského odpadu z domácností v minulom roku takmer 29.000 eur. Informovala o tom Daniela Sovíková z odboru dopravy, výstavby, správy zelene a odpadového hospodárstva považskobystrickej radnice.
Považskobystričania vyseparovali v minulom roku viac ako 500 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Envirofond rozdeľuje už tretí rok príspevky na kuchynský odpad samosprávam, ktoré splnili viacero podmienok. Základným parametrom rozhodujúcim o jeho výške je množstvo zhodnoteného kuchynského odpadu z domácností.
Za rok 2024 bolo vyčlenených takmer 2,4 milióna eur, ktoré vyplatili 405 mestám a obciam. Jedným z nich je aj Považská Bystrica, ktorá skončila na 18. priečke.
„Museli sme zároveň dokladovať, koľko ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností sme v roku 2024 v našom meste zozbierali a následne zhodnotili. Keďže sme splnili všetky podmienky, dostali sme sumu 28.608 eur ako jednorazový ročný príspevok. Ten využijeme na nákup nádob či vriec na kuchynský odpad, ale aj na umývanie nádob na kuchynský odpad,“ doplnila Sovíková.
