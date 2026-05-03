Považská Bystrica zabezpečila hĺbkové čistenie kontajnerových stojísk
Na stojiskách a v ich okolí bude vykonaná dôsledná dezinfekcia a deratizácia, aby bol dôsledne odstránený problém s hlodavcami.
Autor TASR
Považská Bystrica 3. mája (TASR) - Považskobystrická radnica v uplynulých dňoch v spolupráci s odbornou firmou pristúpila k hĺbkovému čisteniu, dezinfekcii a deratizácii kontajnerových stojísk vo vybraných lokalitách. Ako informovala Jana Lališová z referátu odpadového hospodárstva Mestského úradu v Považskej Bystrici, cieľom je najmä eliminovať výskyt hlodavcov a zvýšiť komfort obyvateľov.
„Každoročne robíme jarnú a jesennú deratizáciu a keď evidujeme problém, vykonávame deratizácie aj nad rámec bežných opatrení. So spoločnosťou, ktorá vykonáva deratizáciu v našom meste, sme tentoraz vytypovali 16 stojísk, ktoré sa hĺbkovo vyčistia. Na stojiskách a v ich okolí bude vykonaná dôsledná dezinfekcia a deratizácia, aby bol dôsledne odstránený problém s hlodavcami,“ poznamenala Lališová.
Doplnila, že v dôkladnom čistení plánuje radnica pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Vyzvala aj na zlepšenie prístupu obyvateľov mesta k vyhadzovaniu odpadkov. „V žiadnom prípade by sa nemal odpad odkladať vedľa nádob a rovnako odpad z kuchyne by mal byť vhadzovaný do hnedých nádob určených na bioodpad. Tie nemajú zospodu výpust, a tým pádom sa do nich nedostanú potkany tak, ako je to v prípade čiernych nádob,“ dodala Lališová.
