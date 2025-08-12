< sekcia Regióny
Považská Bystrica začala distribuovať rozhodnutia o daniach
Rozhodnutia roznášajú pracovníci mestského úradu.
Autor TASR
Považská Bystrica 12. augusta (TASR) - Považskobystrická radnica začala s doručovaním rozhodnutí týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov. Doteraz ich mesto distribuovalo už v júni, v tomto roku začalo až v auguste. Dôvodom bol prechod na nevážený množstvový zber pre rodinné domy. Informoval o tom vedúci ekonomického odboru mestského úradu Anton Martaus.
„Zmena si vyžiadala náročné úpravy v informačnom systéme mesta, konkrétne prevod z paušálneho poplatku na nový systém výpočtu. Napriek tejto novinke zostáva sadzba pôvodného paušálu nezmenená. V prípade nového systému si domácnosti v rodinných domoch platia podľa veľkosti nádoby a frekvencie vývozu. Sadzby dane z nehnuteľností a za psa sa nemenili,“ vysvetlil Martaus.
Rozhodnutia roznášajú pracovníci mestského úradu. Doručované budú spoločne, či už ide o daň z nehnuteľnosti, daň za psa alebo poplatok za komunálny odpad. Tento spôsob zabezpečuje efektívnejšie doručovanie a šetrí náklady. Doručovanie potrvá približne tri týždne. Ak zamestnanci nezastihnú občana doma, doručenie sa bude opakovať.
„Obyvatelia s aktivovanou elektronickou schránkou dostanú rozhodnutia priamo tam. Tí, ktorí nebývajú v meste alebo sa ich nepodarí zastihnúť, dostanú zásielku poštou, nie je potrebné navštevovať mestský úrad. Prvú splátku treba uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Druhá splátka je splatná do konca októbra,“ doplnil Martaus s odporúčaním platiť dane a poplatky elektronickou formou.
