Považská Bystrica začala s obnovou lávky na Nábrežnej ulici

Považská Bystrica 25. júna (TASR) - Považskobystrická radnica začala s rekonštrukciou lávky cez riečku Domanižanka na Nábrežnej ulici. Pôvodná bola v nevyhovujúcom technickom stave. Informovala o tom mestská hovorkyňa Iveta Pagáč Kováčiková.



Cieľom obnovy je zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie komfortu a dostupnosti pre všetkých obyvateľov. Mesto do rekonštrukcie investuje približne 29.000 eur, ukončiť by ju malo do troch týždňov. Počas rekonštrukcie bude lávka nepriechodná.



Nová lávka už nebude z betónových prvkov ako doposiaľ. Tie nahradí oceľový rošt. „Plánujeme vymeniť celú mostnú konštrukciu. Namiesto pôvodných schodov pribudne bezbariérová rampa, ktorá uľahčí prístup osobám so zníženou pohyblivosťou, rodičom s kočíkmi či cyklistom. Súčasťou obnovy bude aj nový náter celej konštrukcie, čo predĺži jej životnosť a zároveň prispeje k lepšiemu vizuálnemu dojmu. Vykonané budú aj ďalšie súvisiace stavebné úpravy,“ uviedol primátor mesta Karol Janas.



Ponad riečku Domanižanka, pretekajúcu naprieč celým mestom, je niekoľko lávok pre peších, niektoré z nich sú v nevyhovujúcom stave. Radnica však do rekonštrukcie niektorých investovať nemôže, pretože nie sú majetkom mesta.