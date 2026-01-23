< sekcia Regióny
Považská galéria umenia v Žiline má dokončenú novú strechu
Autor TASR
Žilina 23. januára (TASR) - Interiér Považskej galérie umenia v Žiline chráni nová strecha. Ako informoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) na sociálnej sieti, obnovou strechy bola zavŕšená prvá etapa obnovy budovy a predstavuje zásadný krok pre dlhodobú ochranu tejto kultúrnej inštitúcie.
Nová strecha je riešená titánzinkovou krytinou, moderným a mimoriadne trvácnym materiálom, ktorý sa používa na kvalitných verejných stavbách v celej Európe. „Je odolná voči poveternostným vplyvom, má minimálne nároky na údržbu a časom prirodzene získa ochrannú patinu, ktorá jej dodá dôstojný a nadčasový vzhľad,“ uviedla krajská samospráva.
Doplnila, že strecha je zároveň navrhnutá tak, aby sa minimalizovalo riziko zatekania a kondenzácie. „Použili sme moderné tepelnoizolačné riešenie, ktoré chráni budovu aj interiér galérie do budúcnosti. Máme pripravený aj projekt komplexnej rekonštrukcie galérie. Kým sa podarí zabezpečiť externé zdroje, realizujeme nevyhnutné kroky z vlastných zdrojov,“ dodal ŽSK.
