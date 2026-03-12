< sekcia Regióny
Považská galéria umenia vydáva publikáciu Monumentálna Žilina
Kniha je výsledkom výskumu žilinskej PGU s názvom Revízia, ktorý prebieha od roku 2023.
Autor TASR
Žilina 12. marca (TASR) - Ucelený pohľad na umelecké diela formujúce vizuálny charakter mesta po roku 1945 prináša nová publikácia Monumentálna Žilina, ktorú vydáva Považská galéria umenia (PGU) v Žiline. TASR o tom informovala galerijná pedagogička Jana Pohanková.
Kniha je výsledkom výskumu žilinskej PGU s názvom Revízia, ktorý prebieha od roku 2023. „Je kompletným súpisom umeleckých diel v architektúre a vo verejnom priestore mesta Žilina. Publikácia mapuje výtvarné realizácie vo verejnom priestore Žiliny a približuje ich historický, umelecký aj spoločenský kontext,“ uviedla Pohanková.
Slávnostné uvedenie novej publikácie sa uskutoční vo štvrtok o 18.00 h v priestoroch galérie. „Súčasťou večera bude prednáška kurátorky a spoluautorky publikácie Kristíny Hermanovej, ktorá predstaví výskum knihy a priblíži kontext vybraných realizácií vo verejnom priestore mesta. Program doplní krátky kvíz o Žiline a priestor na neformálne rozhovory o verejnom priestore,“ dodala Pohanková.
