Považská hradná cesta vyvrcholí pasovaním rytierov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Hlavným cieľom Považskej hradnej cesty bolo motivovať deti aj celé rodiny spoznávať hrady Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Autor TASR
Trenčín 13. septembra (TASR) - Slávnostnou ceremóniou na Trenčianskom hrade v sobotu popoludní vyvrcholí tohtoročná hradná expedícia Považská hradná cesta. Ako informovala predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región Eva Dudová Frývaldská, najaktívnejší účastníci expedície budú pasovaní za rytierov a rytierky.

Hlavným cieľom Považskej hradnej cesty bolo motivovať deti aj celé rodiny spoznávať hrady Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Princípom Považskej hradnej cesty bolo navštíviť sedem hradov na Považí a získať sedem rytierskych cností. Návštevu Trenčianskeho hradu bolo potrebné doplniť hradmi Beckov, Lednica, Tematín, Uhrovec, Čachtickým či Považským hradom,“ priblížila Dudová Frývaldská.

Na každom hrade bola umiestnená unikátna reliéfna pečiatka a na získanie levelu rytiera bolo potrebné navštíviť minimálne štyri zo siedmich hradov. Okrem zážitkov spojených s ich návštevou či získavania pečiatok bola hra doplnená o zábavné vedľajšie úlohy.

Sobotňajšia slávnostná ceremónia vyvrcholenia Považskej hradnej cesty je súčasťou Festivalu zvedavosti, ktorý sa v Trenčíne koná od 12. do 15. septembra. Festival ponúka koncerty mladých hudobných skupín, divadelné predstavenie, prehliadku tradičných remesiel, výstavy i komunitné stretnutia a je generálkou pred rokom 2026, keď Trenčín bude Európske hlavné mesto kultúry.
