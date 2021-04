Považské múzeum otvorí posledný aprílový víkend tri expozície

Žilina 20. apríla (TASR) – Považské múzeum (PM) v Žiline otvorí posledný aprílový víkend tri expozície. Podľa hovorkyne múzea Magdalény Lackovej bude od soboty (24. 4.) opäť prístupný Budatínsky hrad, Sobášny palác v Bytči a Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch. Od 1. mája otvorí múzeum aj hrad Strečno, Expozíciu Jánošík a Terchová a Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach.



"Tešíme sa, že po štyroch mesiacoch naše expozície opäť ožijú. Prehliadky budú individuálne. Návštevníci budú mať povinnosť nosiť respirátory, dodržiavať sociálny odstup, preukázať sa negatívnym testom a riadiť sa všeobecnými nariadeniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva. Napriek tomu veríme, že všetci, ktorí prídu, strávia v našich expozíciách príjemné chvíle," uviedol riaditeľ PM v Žiline Michal Jurecký.



Návštevníkov v areáli Budatínskeho hradu čakajú tri výstavy. "Priamo v hrade je to etnologicko-historická výstava Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia, ktorá približuje odievanie v 20. storočí. V priestoroch Drotárskeho pavilónu bude prístupná archeologická výstava Slovanské hradisko na Veľkom vrchu a v kaplnke výstava historických fotografií pod názvom Foto Rek Žilina, tajomstvo jedného kufra. Novinkou je komiks Záhada tajomného prízraku, ktorý si môžu záujemcovia od mája kúpiť v pokladnici Budatínskeho hradu a počas prehliadky prostredníctvom rôznych úloh riešiť detektívny prípad," doplnila hovorkyňa múzea.



"Chceli by sme návštevu hradu zatraktívniť, pritiahnuť aj tých, ktorí už u nás boli a ponúknuť im tak nový zážitok. Práca na tomto projekte nás veľmi bavila a verím, že rovnako sa zabavia i návštevníci. Komiks je určený pre dospelých a deti od 12 rokov, ale pripravujeme aj verziu pre mladšie ročníky," vysvetlila jedna z autoriek Katarína Maršalová.



Na hrade Strečno prešiel počas uzatvorenia čiastočnou rekonštrukciou severný palác a sakristia gotickej kaplnky. "Práce budú pokračovať a v budúcej sezóne by mala byť prezentovaná celková obnova. Všetky expozície PM v Žiline budú sprístupnené od stredy do nedele v obvyklých otváracích hodinách, ktoré návštevníci nájdu na webovej stránke múzea," dodala Lacková.