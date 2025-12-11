< sekcia Regióny
Považské múzeum pripravuje druhý ročník podujatia Remeselné Vianoce
Návštevníci budú mať možnosť zakúpiť si medovníky, zákusky či domáci med.
Autor TASR
Bytča 11. decembra (TASR) - Po minuloročnej úspešnej premiére a pozitívnom ohlase pripravuje Považské múzeum druhý ročník podujatia Remeselné Vianoce. Uskutoční sa 13. a 14. decembra od 10.00 do 18.00 h v renesančných priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. TASR o tom informovala Katarína Dadlíková z Považského múzea.
„Návštevníci sa môžu tešiť na viac ako 30 remeselníkov - domácich tvorcov, ktorí na našich trhoch ponúknu prezentáciu svojho remesla a práce, poctivo ručne vyrábané originálne výrobky, dekorácie a typické vianočné vône a chute,“ uviedla Dadlíková.
Doplnila, že na trhoch budú zastúpené drevené, drôtené, sklené výrobky, tiež výrobky zo šúpolia, vosku, ľanu a prírodných materiálov. Podobne ako minulý rok nebudú chýbať ani tradičné vianočné pochutiny ako kapustnica, mäsové výrobky a punč. Návštevníci budú mať možnosť zakúpiť si medovníky, zákusky či domáci med.
V sprievodnom programe sa predstavia spevácky zbor Gloria Deo, žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy v Bytči, detská folklórna skupina Podžiaranček a dychová hudba Predmierčanka. „Pevne dúfame, že Remeselné Vianoce ponúknu možnosť zažiť autentickú sviatočnú atmosféru, podporia miestnych tvorcov a spríjemnia adventný čas kvalitným programom,“ dodala Dadlíková.
