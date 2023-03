Považskobystričania najazdili na zdieľaných bicykloch 48.293 km

Považská Bystrica 15. marca (TASR) - Počas šiestich mesiacov minulého roka Považskobystričania najazdili na zdieľaných bicykloch 48.293 kilometrov. Informoval o tom Radovan Čmelo z Dopravného podniku mesta Považská Bystrica.



Bikesharing spustila radnica v spolupráci s dopravným podnikom v polovici minulého roku. "Pri spustení sme nemali veľké očakávania, keďže sme išli do novinky v meste a nevedeli sme, ako zareagujú občania. Obrovský záujem nás prekvapil. Celkovo sme mali takmer 26.000 výpožičiek bicyklov. Spoločnosť, cez ktorú službu zabezpečujeme, vyhodnotila náš projekt pri spustení ako najúspešnejší v rámci celého portfólia bikesharingu, ktorý zastrešujú," skonštatoval Čmelo s tým, že novú sezónu bikesharingu spustia v meste 1. apríla.



Najvyužívanejšia trasa bikesharingu ide stredom mesta, zo sídliska SNP popri riečke Domanižanka cez centrum na železničnú stanicu, respektíve cez Kukučínovu ulicu na autobusovú stanicu. Cyklisti boli na zdieľaných bicykloch aj v obciach Prečín, Sverepec, ale aj v Bytči a v Púchove.



"Keďže niektoré bicykle boli požičané viac ako 500-krát, zimné obdobie sme využili na ich kompletný servis. Taktiež sme dopĺňali nové virtuálne stanovištia. Dali sme tvorcom aplikácie požiadavku na odmeňovanie využívateľov služby za odloženie bicykla na určené miesto. Veríme, že to stihnú zrealizovať do spustenia druhej sezóny," uzavrel Čmelo.