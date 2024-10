Považskobystričania odovzdali minulý rok 477,7 tony kuchynského odpadu

Považská Bystrica 17. októbra (TASR) - Považskobystričania v minulom roku odovzdali viac ako 470 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, radnica za to dostala od Environmentálneho fondu takmer 27.000 eur. Informovala o tom Daniela Sovíková z referátu odpadového hospodárstva považskobystrickej radnice.



Príspevok za množstvo vyseparovaného odpadu podľa nej vypláca Environmentálny fond v týchto dňoch samosprávam, ktoré predložili do konca júna žiadosť o jeho poskytnutie. Jedným z nich je aj Považská Bystrica.



"Museli sme zároveň dokladovať, koľko ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností sme v roku 2023 v našom meste zozbierali a následne zhodnotili. Bolo to 477,7 tony, a keďže sme splnili všetky zákonné podmienky, dostali sme 26.720 eur ako jednorazový ročný príspevok. Financie využívame na zabezpečenie triedenia biologicky rozložiteľného odpadu pre občanov," priblížila Sovíková.