Považskobystrická a myjavská nemocnica zostávajú v rukách kraja

Trenčín 26. mája (TASR) - Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici a v Myjave neprejdú do pôsobnosti samospráv. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na pondelkovom zasadnutí neschválilo odovzdanie prevádzky nemocníc za podmienok, ktoré si v návrhu zmluvy o prevode stanovili samosprávy.



Návrh zmlúv na odovzdanie prevádzky nemocníc samosprávam schválilo krajské zastupiteľstvo na marcovom zasadnutí. Podľa primátora Považskej Bystrice Karola Janasa a poslanca TSK za okres Myjava a exprimátora Myjavy Pavla Halabrína návrh zmlúv bol neakceptovateľný.



Mesto Považská Bystrica prejavilo záujem o prevzatie NsP do svojej správy. Návrh zmluvy o prevzatí schválili koncom apríla považskobystrickí mestskí poslanci. V porovnaní s pôvodným návrhom zmluvy zo strany TSK však mesto vynechalo vo svojej verzii zmluvy niektoré ustanovenia, okrem iného všetky sankcie.



Ako informoval vedúci právneho oddelenia Úradu TSK Tomáš Baláž, TSK má v zmysle upraveného návrhu zmluvy mestom Považská Bystrica odovzdať nehnuteľný a hnuteľný majetok v hodnote desiatok miliónov eur mestu a prevádzku nemocnice za jedno euro a stratiť akúkoľvek kontrolu nad ďalším osudom nemocnice a prevádzaného majetku. Mesto má mať možnosť svojvoľne ďalej nakladať so zvereným majetkom, môže ho predať, prenajať, zaťažiť dlhmi. Akákoľvek sankcia za porušenie zmluvných povinností mesta bola z návrhu zmluvy odstránená. Mesto Považská Bystrica urobilo podľa Baláža v pôvodnom (krajskom) návrhu zmluvy o prevode 199 zmien.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je návrh zmlúv zo strany mesta Považská Bystrica i Myjava neprijateľný, kraj by stratil akúkoľvek kontrolu nad majetkom nemocníc, do ktorých sa investovali milióny eur a aj nad rozsahom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Kraj od začiatku deklaruje, že nemocnice nepredá do súkromných rúk.



Ako povedal Janas, predseda TSK pred rokom povedal, že keď nechcú samosprávy prenájom nemocníc, tak nech si ich zoberú za euro. Odvtedy podľa neho robí TSK všetko pre to, aby im nemocnicu nedal.



„Dnes sa pre mňa končí viac ako ročné obdobie plné traumatických zážitkov. Ja som spokojný, nemocnica zostáva v rukách TSK, ktorý bude plne garantovať rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznil Janas.



TSK vyhlásil koncom januára tohto roka verejnú obchodnú súťaž na nájom troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. O nemocnice v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave neprejavil v prvom kole záujem žiadny subjekt. Kraj chcel nájsť pre nemocnice na prechodné obdobie manažéra, ktorý ich pomôže oddlžiť, zabezpečí, aby nerobili ďalšie dlhy, investuje do ich rozvoja a zagarantuje stanovený rozsah zdravotnej starostlivosti. Následne po neúspešnej súťaži ich ponúkol samosprávam za miernejších podmienok. Záujem prejavili myjavská a považskobystrická samospráva, o nemocnicu v Bojniciach záujem nebol.



Na schválenie návrhu zmlúv oboch samospráv bola potrebná trojpätinová väčšina hlasov krajských poslancov (27). Za návrh ich hlasovalo šesť (Považská Bystrica), resp. sedem (Myjava). Obe nemocnice tak nateraz zostávajú v rukách TSK.