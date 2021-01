Považskobystrická nemocnica medzi 25 vakcinačnými centrami nefiguruje

Považská Bystrica 4. januára (TASR) – Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici poskytujúca zdravotnú starostlivosť viac ako 160.000 obyvateľom okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava nefiguruje medzi 25 vakcinačnými centrami, ktoré chce Ministerstvo zdravotníctva SR otvoriť v druhej fáze očkovania proti ochoreniu COVID-19.



„Naozaj netušíme, prečo to tak je. Niekto z kompetentných pracovníkov asi na ministerstve zdravotníctva takto rozhodol. Naša nemocnica má záujem vytvoriť vakcinačnú ambulanciu. Všetko pre jej zriadenie sme vykonali. Poslali sme formulár na ministerstvo v čase, aký nám bol určený, a teraz čakáme, či budeme zaradení do zoznamu nemocníc, ktoré môžu podávať očkovaciu látku,“ skonštatoval riaditeľ NsP Považská Bystrica Igor Steiner.



Ako dodal, NsP Považská Bystrica by podľa plánu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 mala byť ako vakcinačná ambulancia, očkovaciu látku by do nej mali distribuovať už rozmrazenú, skladovateľnú pri plus dva až plus osem stupňov Celzia. Na takéto skladovanie nie je potrebné žiadne zvláštne zariadenie.



„V našej NsP už prebieha predbežný prieskum záujmu o očkovanie. Pokiaľ nám ministerstvo schváli očkovaciu ambulanciu, sme pripravení očkovať od 11. januára. Pokiaľ by sa toto neudialo, budú musieť naši zamestnanci za očkovaním cestovať do iných nemocníc,“ doplnil riaditeľ s tým, že v považskobystrickej nemocnici nie je zatiaľ zaočkovaný žiadny zamestnanec.



Okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava patria na Slovensku medzi najviac postihnuté druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Napriek tomu rezort zdravotníctva nezaradil považskobystrickú nemocnicu medzi vakcinačné centrá.



„Verím, že je to v pracovnom procese, aby sme mohli zabezpečovať očkovanie teraz pre zdravotníckych pracovníkov, ale do budúcna aj pre širšiu verejnosť,“ zdôraznil Steiner.