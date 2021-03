Považskobystrická radnica renovuje interiéry kultúrnych domov

Považská Bystrica 19. marca (TASR) – Považskobystrická radnica v spolupráci s mestskou príspevkovou organizáciou PX Centrum napriek pandémii investuje do rekonštrukcie interiérov kultúrnych domov vo svojich mestských častiach. Vynovené priestory čakajú po uvoľnení opatrení na obyvateľov mestských častí Dolný Moštenec, Milochov a Šebešťanová.



„Mesto sa snaží aj napriek pandémii hneď na začiatku roka realizovať prvé investície. Zatiaľ sú smerované do interiérov kultúrnych domov. Celkovo ich máme v Považskej Bystrici desať. Sú strediskom kultúrno-spoločenského a športového života. Od čias ich výstavby sa pod ich stav značne podpísal zub času, preto už niekoľko rokov do nich investujeme,“ uviedol primátor Považskej Bystrice Karol Janas.



Počas uplynulých dní sa realizovali viaceré práce v kultúrnom dome v Dolnom Moštenci, kde vynovili toalety, vymenili elektrické rozvody a sadrokartón.



„Ešte minulý rok sme stihli opraviť to, čo bolo z pohľadu bezpečnosti nevyhovujúce, celý priestor sme skultúrnili. Za významnú považujem rekonštrukciu toaliet, ktoré sa menili po štvrťstoročí. Boli nevyhovujúce, potrubie bolo prasknuté, komplikovalo nám to situáciu najmä počas zimy. Som rád, že mesto Považská Bystrica doň takýmto spôsobom investuje aj v týchto ťažkých časoch,“ pripomenul poslanec za mestskú časť Peter Zvak.



Obnovy sa dočkal aj kultúrny dom v mestskej časti Milochov. Vymenili okná, urobili plynofikáciu a nové kúrenie. Interiér vymaľovali a zrekonštruovali hornú i dolnú kuchynku.



„Chceli by sme ešte upraviť okolie kultúrneho domu, vzniknúť by malo posedenie či krb, aby sa tu mohli ľudia stretávať, keď táto doba pominie. Taktiež sa chceme zapojiť do participatívneho rozpočtu mesta, aby sme to tu ešte viac zveľadili. Verím, že sa nám to podarí,“ skonštatoval poslanec za mestskú časť Milochov Ján Kunovský.