Považskobystrická radnica spustila projekt Mesto bez bariér
Okrem zdravotne postihnutým to pomôže aj mamičkám s kočíkmi.
Autor TASR
Považská Bystrica 30. januára (TASR) - Považskobystrická radnica spustila v piatok projekt Mesto bez bariér. Jeho koordinátorkou bude Michaela Hozáková, bývalá študentka Akadémie Policajného zboru, ktorú pred viac ako tromi rokmi postrelil inštruktor počas výcviku. Zostala pripútaná na vozíku. Informoval o tom primátor Považskej Bystrice Karol Janas.
„Michaela pracuje na mestskej polícii, výborne tam zapadla a je prínosom. Bude koordinovať celý projekt a bude nám dávať informácie, kde v meste sú bariéry a prekážky brániace imobilným ľuďom v pohybe. Okrem zdravotne postihnutým to pomôže aj mamičkám s kočíkmi. My, ktorí nemáme podobné zdravotné problémy, si možno neuvedomujeme, že aj malé prekážky môžu narobiť veľké problémy,“ zdôraznil primátor.
Ako dodal, mesto zriadilo pre Michaelu špeciálne telefónne číslo a mailovú adresu, aby jej obyvatelia mesta mohli nahlasovať problémy. Tie Michaela posunie vedeniu mesta, ktoré sa nimi bude zaoberať a bude ich odstraňovať.
