Považskobystrická radnica stavia parkovisko na sídlisku Rozkvet

Považská Bystrica 24. marca (TASR) – Na najväčšom považskobystrickom sídlisku Rozkvet vznikne do konca budúceho roka 350 nových parkovacích miest. Radnica začala s výstavbou prvých 83, v druhej etape by malo pribudnúť ďalších 50.



Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa je situácia s parkovaním na sídlisku Rozkvet katastrofálna. „Sídlisko Rozkvet sa stavalo v časoch, keď ľudia nemali v rodine často ani jedno auto a so súčasným počtom vozidiel sa nikdy nepočítalo. Jednou z najhorších častí je lokalita v okolí Základnej školy DSA, ako aj na Východnej ulici,“ skonštatoval Janas s tým, že vznikne aj prepojovacia cesta, ktorá umožní zjednosmernenie prístupovej cesty k základnej škole.



Podľa poslanca za mestskú časť Rozkvet Františka Matušíka je výstavba parkoviska práve v tejto lokalite nesmierne dôležitá. „Východná ulica a okolie súkromnej základnej školy sú pre parkovanie a dopravu veľmi kritické. Začiatok prác je dôkazom, že problematika nie je ľahostajná ani poslancom, ani vedeniu mesta. Osobne si myslím, že práce, ktoré sa urobia v tejto časti sídliska, nevyriešia problém úplne, no pomôžu,“ doplnil Matušík.



Lokalita je podľa ďalšieho poslanca Juraja Pekara komplikovaná na prejazd nielen pre obyvateľov, ktorí tu bývajú. Ťažkosti majú aj vozidlá bezpečnostných zložiek, či vývozcovia komunálneho odpadu.



„V časti sídliska, konkrétne v lokalite vysokých vežiakov, je veľká koncentrácia obyvateľstva, a teda aj motorových vozidiel. Dennodenne tu máme problém s prejazdom vozidiel, ktoré odvážajú komunálny odpad, máme sťažnosti jedálne základnej školy, že zásobovacie autá sa nemôžu dostať k jej priestorom na vyloženie tovaru. Nehovoriac o tom, keby nastala kritická situácia, je problém aj s príjazdom hasičských a iných bezpečnostných zložiek,“ pripomenul Pekar.