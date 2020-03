Považskobystrické ženy môžu až do novembra cvičiť zadarmo

Považská Bystrica 4. marca (TASR) – Považskobystrické ženy bez rozdielu veku si budú môcť od marca do novembra bezplatne zacvičiť jogu, jumping, pilates alebo pole dance. Umožní to krok samosprávy, ktorá sa zapojila do projektu Justwoman.



Radnica do projektu investovala 10.000 eur, považskobystrický primátor Karol Janas by bol rád, keby sa do projektu zapojili ženy naozaj všetkých vekových kategórií.



„Je jedno, či to budú mamy, manželky, študentky, zamestnankyne, podnikateľky či seniorky. Naším cieľom je, aby sme im vytvorili vhodné podmienky a ony mohli urobiť niečo pre seba, vystúpili z dookola sa krútiaceho kolotoča, dopriali si aktívny oddych a o nič sa nemuseli starať,“ skonštatoval primátor.



Radnica premiérovo vybrala pre ženy rôzne druhy tréningov zamerané na jogu, jogu pre mamičky, jumping, pilates a pole dance. „Stačí sa zaregistrovať na www.justwoman.sk, prihlásiť sa na tréning a začať cvičiť. Do projektu sa môžu zapojiť iba Považskobystričanky. Nikto nemusí mať obavy, či to zvládne. Tréningy sú prispôsobené aj úplným začiatočníčkam a vďaka profesionálnym trénerkám ich bude pohyb naozaj baviť,“ uviedla Zuzana Haladejová z oddelenia kultúry a medzinárodnej spolupráce mestského úradu.



Po zaregistrovaní nájdu ženy na webe ponuku tréningov, informácie o tréneroch či ďalšie novinky. Na sociálnej sieti sa môžu pridať do skupiny Justwoman Považská Bystrica, v ktorej sa môžu účastníčky cvičení počas celého obdobia vzájomne podporovať a radiť si.