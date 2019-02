Považskobystrickí rybári chcú zastaviť devastáciu revíru Pod Dubovcom

Petičný výbor upozorňuje na znečistenie vody ťažbou štrku a žiada celoročné zastabilizovanie výšky vodnej hladiny Nosickej priehrady, s ktorou je vodná nádrž Pod Dubovcom spojená.

Považská Bystrica 10. februára (TASR) – Skupina považskobystrických rybárov chce petíciou zastaviť devastovanie najväčšieho rybárskeho revíru tamojšej Mestskej organizácie (MsO) Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Pod Dubovcom. Predseda petičného výboru Miroslav Hološko poukazuje na devastáciu 90-hektárového revíru sedimentmi a kalmi z premývania štrku, ktorý tam ťaží súkromná spoločnosť.



„Ťaží sa tam štrk a substrát, ktorý vzniká pri premývaní, púšťajú do účelového lovného revíru. Tým znemožňujú výkon rybárskeho práva členom rybárskeho spolku. Substrát zanáša lovné miesta, no najmä to má nepriaznivý dopad na plôdiky rýb, ktoré v dôsledku znečistenej vody hynú,“ povedal Hološko.



Petičný výbor zároveň žiada celoročné zastabilizovanie výšky vodnej hladiny Nosickej priehrady, s ktorou je vodná nádrž Pod Dubovcom spojená. Kolísanie vody spôsobuje podľa neho veľké škody, najmä počas reprodukčného procesu rýb.



„Napríklad kapor sa vytiera do čerstvo zaliatej trávy. Po zdvihnutí hladiny ide kapor prirodzene do trenia, vytrie sa, nechá tam ikry a ak po pár dňoch klesne hladina, ikry v priebehu niekoľkých hodín uhynú. Neobnovuje sa tak genofond pôvodných druhov rýb,“ zdôraznil Hološko.



Ako dodal, za pár dní sa petičnému výboru podarilo vyzbierať okolo 700 podpisov, petíciu chcú ukončiť v máji a následne ju doručiť Ministerstvu životného prostredia SR a Rade Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline.



Podľa predsedu MsO SRZ Považská Bystrica Vladimíra Vecela sa vedenie rybárskej organizácie problémom zaoberá, rokuje so súkromnou spoločnosťou, ktorá v lokalite ťaží štrk, podnet dala považskobystrická rybárska organizácia už aj na Inšpekciu životného prostredia. Petíciu, ktorú niektorí členovia robia bez vedomia mestskej organizácie, síce rešpektuje, zdôraznil však, že jej organizátori mali svoje kroky koordinovať s vedením MsO SRZ.