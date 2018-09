Považskobystrickí seniori dostali do denného centra dva nové počítače

Podľa primátora mesta Karola Janasa záujem dôchodcov o moderné technológie je dlhodobý. Mesto pre nich preto organizuje počítačové kurzy.

Považská Bystrica 28. septembra (TASR) - Podporiť považskobystrických seniorov v snahe o získanie základnej počítačovej gramotnosti alebo u niektorých prehĺbenie už doposiaľ nadobudnutých vedomostí je hlavným cieľom projektu Aktívny senior – šťastný senior. Za približne 1400 eur z participatívno-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja kúpila samospráva dva notebooky so softvérovým vybavením a tlačiareň do denného centra seniorov.



Podľa primátora Považskej Bystrice Karola Janasa záujem dôchodcov o moderné technológie je dlhodobý. Mesto pre nich preto organizuje počítačové kurzy. Technické vybavenie, ktoré v rámci projektu radnica zakúpila, bolo zvolené na základe konzultácie s členmi centra. Vybavenie bude k dispozícii jeho všetkým súčasným, ale i budúcim členom.



Vďaka novému technickému vybaveniu získajú seniori nielen nové kontakty, ale aj zručnosti, ktoré im umožnia samostatnejšie komunikovať s rôznymi inštitúciami.



"Tešíme sa, že sa zjednoduší naša komunikácia s mestským úradom. Možno si zahráme aj nejaké počítačové hry. Keď budeme chcieť ísť napríklad na výlet, bude to jednoduchšie. Pozrieme si to predtým všetci spoločne na internete, aby sme videli, čo nás čaká. Môžeme si tiež pozrieť cestovný poriadok," uviedla dôchodkyňa Matilda, jedna z členiek denného centra.



Seniori z denných centier v Považskej Bystrici si našli miesto pre svoje aktivity v ovále futbalového štadióna v roku 2016. Mesto im priestory zrekonštruovalo a pomohlo s vybavením. Minulý rok vďaka participatívnemu rozpočtu TSK získala radnica aj financie na vybavenie telocvične. Pribudli rotopedy, rebriny, palice nordic walking a fitlopty.