Považskobystrický dopravný podnik výrazne posilnil nosnú linku MHD

Ilustračné foto. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Autor TASR
Považská Bystrica 4. septembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Považská Bystrica od 1. septembra výrazne posilnil premávku mestskej hromadnej dopravy (MHD) na nosnej linke 100, spájajúcej najväčšie sídlisko Rozkvet s nemocnicou a nákupným centrom. Informoval o tom Radovan Čmelo z Dopravného podniku mesta Považská Bystrica.

Rozhodnutie zvýšiť počet spojov podľa neho vychádza z pravidelného sledovania vyťaženosti spojov a z podnetov od občanov. Na linke 100 pribudnú v dopoludňajších hodinách štyri nové spoje.

„Naším cieľom je, aby sa obyvatelia dostali do nemocnice, obchodov či na sídlisko Rozkvet pohodlnejšie, rýchlejšie a bez prestupovania. Linka 100 prechádza aj cez sídlisko Stred, a tak sa zvýšením počtu spojov zlepší obslužnosť aj tejto časti mesta. V čase návštev nemocnice a najvyššieho dopytu na prepravu zavádzame polhodinový interval medzi sídliskom Stred, nemocnicou, nákupným centrom a Rozkvetom,“ doplnil Čmelo.

Ako dodal, zvýšenie počtu spojov je súčasťou dlhodobej snahy mesta zlepšovať mestskú hromadnú dopravu a reagovať na potreby obyvateľov.
