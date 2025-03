POVEDOMIE O AUTIZME: Bojnický zámok bude svietiť namodro

Bojnice 29. marca (TASR) - Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice sa aj tento rok zapojí do celosvetovej iniciatívy Light It Up Blue pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2. 4.). Večerné osvetlenie Bojnického zámku sa v tento deň zahalí sčasti do modrej farby ako symbol podpory a solidarity s ľuďmi na autistickom spektre a ich rodinami. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



Iniciatíva vznikla s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o autizme, odbúrať predsudky a podporiť inklúziu. Modrá farba je celosvetovým symbolom autizmu - pripomína potrebu porozumenia, prijatia a vytvorenia prostredia, v ktorom môžu ľudia s autizmom naplno rozvíjať svoj potenciál.



„Osoby s autizmom sú súčasťou našej spoločnosti a zaslúžia si, aby sme sa snažili porozumieť im, vytvárali pre ne podporné prostredie a rešpektovali ich jedinečný pohľad na svet. Bojnický zámok sa preto aj tento rok pridáva k iniciatíve, ktorá spája ľudí po celom svete v duchu solidarity a porozumenia,“ uviedlo vedenie múzea.



Gordíková podotkla, že Múzeum Bojnice sa dlhodobo snaží vytvárať inkluzívne prostredie aj pre návštevníkov so špeciálnymi potrebami. „Prostredníctvom tejto iniciatívy vyjadruje svoju podporu všetkým, ktorí čelia výzvam spojeným s autizmom, a zároveň vyzýva verejnosť, aby sa pridala k šíreniu osvety a budovaniu tolerantnej spoločnosti,“ dodala.