Povereným riaditeľom Liptovského múzea sa stal historik Rastislav Mold

Ružomberok 24. apríla (TASR) - Povereným riaditeľom Liptovského múzea sa stal historik Rastislav Molda. Inštitúciu povedie až do riadneho výberového konania. TASR to v pondelok potvrdila hovorkyňa zriaďovateľa múzea Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.



"Momentálne je prioritou stabilizovať situáciu v Liptovskom múzeu a zabezpečiť všetky jeho funkcionality," podotkla Lacová. Dodala, že termínom výberového konania sa budú zaoberať v najbližšom období. V nasledujúcich dňoch sa v múzeu uskutoční kontrola Útvarom hlavného kontrolóra.



Molda sa stal povereným riaditeľom Liptovského múzea po tom, ako minulý týždeň skončil vo funkcii jeho dovtedajší šéf Michal Kovačic. Odvolali ho poslanci ŽSK na návrh predsedníčky Eriky Jurinovej. Tá uviedla, že Kovačic stratil dôveru vedenia kraja. Súvisí to najmä s medializovanými informáciami okolo jeho podnikania v súkromnej cestovnej kancelárii a nevrátenými zálohami za zájazdy v čase, keď spoločnosť viedol.