Poveternostné podmienky môžu skomplikovať situáciu v Prešovskom kraji

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Ide o výstrahy pred snežením, vetrom i snehovými závejmi a jazykmi.

Autor TASR
Prešov 6. januára (TASR) - Aktuálne poveternostné podmienky môžu skomplikovať situáciu na cestách aj v teréne. Na sociálnej sieti na to upozorňuje prešovská krajská polícia.

„Buďte opatrní, prispôsobte jazdu a pohyb vonku aktuálnym podmienkam a sledujte ďalšie aktualizácie,“ vyzýva.

Pripomína, že od utorkového večera platia meteorologické výstrahy. Podľa webu Slovenského hydrometeorologického ústavu sa okrem Prešovského týkajú aj Košického kraja. Ide o výstrahy pred snežením, vetrom i snehovými závejmi a jazykmi.
