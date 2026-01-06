< sekcia Regióny
Poveternostné podmienky môžu skomplikovať situáciu v Prešovskom kraji
Ide o výstrahy pred snežením, vetrom i snehovými závejmi a jazykmi.
Autor TASR
Prešov 6. januára (TASR) - Aktuálne poveternostné podmienky môžu skomplikovať situáciu na cestách aj v teréne. Na sociálnej sieti na to upozorňuje prešovská krajská polícia.
„Buďte opatrní, prispôsobte jazdu a pohyb vonku aktuálnym podmienkam a sledujte ďalšie aktualizácie,“ vyzýva.
Pripomína, že od utorkového večera platia meteorologické výstrahy. Podľa webu Slovenského hydrometeorologického ústavu sa okrem Prešovského týkajú aj Košického kraja. Ide o výstrahy pred snežením, vetrom i snehovými závejmi a jazykmi.
