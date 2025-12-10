< sekcia Regióny
Pôvodca úniku organických látok do kanalizácie je stále neznámy
Primátor Peter Fiabáne uviedol, že hľadanie pôvodcu úniku organických látok do kanalizácie je v kompetencii Slovenskej inšpekcie životného prostredia a polície.
Autor TASR
Žilina 10. decembra (TASR) - Pôvodca úniku organických látok do kanalizácie, čo malo minulý týždeň (4. 12.) za následok nepríjemný zápach na viacerých miestach Žiliny, je stále neznámy. Ako po rokovaní krízového štábu informovala vedúca odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Miroslava Staníková, rozbory odobratých vzoriek potvrdili prítomnosť benzénu, toluénu, etylbenzénu, o-xylénu a p-xylénu.
Žilinský regionálny hygienik Martin Kapasný uviedol, že v minulých dňoch analyzovali vzorky pitnej vody a ovzdušia v jednom z reštauračných zariadení na Štefánikovej ulici a v Spojenej škole Kráľovnej pokoja. „Pitná voda odobratá v týchto zariadeniach vo všetkých parametroch, a robili sme rozšírený chemický rozbor tejto pitnej vody, vyhovovala príslušnej legislatíve,“ poznamenal Kapasný.
Doplnil, že v reštaurácii síce boli namerané koncentrácie toluénu v hodnotách okolo 5000 mikrogramov, ale norma pre vnútorné prostredie hovorí až o 8000 mikrogramoch. „Môžeme konštatovať, že k bezprostrednému ohrozeniu zdravia v dôsledku týchto látok v ovzduší nedochádza,“ dodal Kapasný.
Primátor Peter Fiabáne uviedol, že hľadanie pôvodcu úniku organických látok do kanalizácie je v kompetencii Slovenskej inšpekcie životného prostredia a polície. „Mesto Žilina podáva trestné oznámenie pre trestný čin všeobecného ohrozenia v súvislosti s únikom nebezpečnej látky do kanalizácie,“ uviedol Fiabáne. Pripomenul, že koná aj enviropolícia a bolo začaté trestné stíhanie vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi.
Vyhlásená mimoriadna situácia v Žiline zostáva naďalej v platnosti. „Z hľadiska bezpečnosti, zdravia a hygieny síce nie je dôvod, aby pokračovala, ale dôvod na pokračovanie je v tom, že ešte stále prebieha v dotknutom území monitoring. My musíme mimoriadnu situáciu využiť na zabezpečenie ďalších potrebných procesných úkonov,“ dodal Fiabáne.
Vo štvrtok 4. decembra od skorých ranných hodín obyvatelia centra Žiliny cítili nepríjemný zápach, pre ktorý museli záchranné zložky evakuovať a na určitý čas uzavrieť viacero ulíc. Mesto Žilina v súvislosti so vzniknutou situáciou vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Prípad si prevzal do konania vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru ako podozrenie z neoprávneného nakladania s odpadmi.
