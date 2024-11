Povodie Hrona odstraňovalo nánosy vo vodných tokoch v Detve

Detva 21. novembra (TASR) - Povodie Hrona, ktoré patrí pod Slovenský vodohospodársky podnik, odstraňovalo nánosy vo vodných tokoch v Detve. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že vykonali aj ďalšie nevyhnutné protipovodňové opatrenia.



Primátor Detvy Branislav Baran objasnil, že tento rok sa podarilo zabezpečiť práce na Detvianskom potoku. "Čiastočne aj na potoku Dolinka a aj na potoku Nemecká, čo je pravostranný prítok Detvianskeho potoka od priemyselného parku. K tomu ešte môžeme pripočítať práce na Brezinskom potoku, ktorý ústi do potoka Nemecká na Jilemnického ulici," vymenoval.



V budúcom roku by mali pokračovať v odstraňovaní nánosov v Detvianskom potoku až po kostol. Keď sa to podarí, bude celý potok od nákupného strediska až po sedimentačnú nádrž pod amfiteátrom vyčistený od nánosov. "Viem, že na niektorých miestach to už vyzerá, akoby to čistené nebolo, pretože to zarástlo trávou," ukončil primátor.



Dodal, že stabilizovali aj dno koryta na Detvianskom potoku pri kúpalisku. "To bolo na viacerých miestach vymyté a základy oporného múra boli obnažené až na 50 až 120 centimetrov," povedal. Opravu robili veľkým lomovým kameňom. Zaklinovali ho menším, čo sa následne zanesie sedimentmi až do roviny základov, aby sa ďalej zabránilo podmývaniu oporného múra. V súčasnosti podľa hovorcu začínajú odstraňovať dreviny, ktoré sú v koryte potoka od kúpaliska po Námestie SNP.



Samospráva zdôrazňuje, že práce na stabilizovaní oporného múra pri kúpalisku boli nevyhnutné, posun už bol viditeľný a hrozilo jeho zrútenie. Pripomína, že škody by boli veľké, pretože popri múre ide aj vysokonapäťový kábel. Niektoré časti mesta by tak mohli prísť o dodávku elektrickej energie. "Osud kúpaliska nám nie je ľahostajný. Musíme však ísť krok po kroku a zisťovať, čo spôsobilo takzvané sadnutie bazéna a či sa celá stavba kúpaliska neposúva do potoka," ukončil primátor, podľa ktorého je ešte potrebné opraviť niektoré časti oporného múra.