Pôvodne stavebné pozemky v časti obce Bystričany poslúžia ako park

Bystričany 19. júla (TASR) - Pôvodne stavebné pozemky v blízkosti školy v časti obce Bystričany (okres Prievidza) Horná Domovina budú slúžiť ako park. Samospráva obce tam okrem úprav zelene plánuje zabezpečiť i vybudovanie náučných a hracích prvkov.



"Táto časť obce je situovaná vedľa materskej školy a v minulosti bola evidovaná ako 14 stavebných pozemkov, ale pred 30 rokmi sa tam zasadili rôzne druhy rastlín a stromov. Konkrétne ide približne o 180 stromov a 50 kríkov, trávu, kvety," načrtol starosta Filip Lukáč.



Súčasným trendom je podľa neho využívať voľné pozemky na výstavbu domov, obec však išla opačným smerom. "V územnom pláne sme tak zmenili stavebné pozemky na verejnoprospešnú stavbu a vznikne tu obrovský park a miesto na rekreáciu našich obyvateľov," priblížil.



Priestor so zeleňou navštevujú a využívajú deti z blízkej materskej školy i ostatní obyvatelia, plánom obce je ich previesť parkom z jednej strany na druhú a dať im možnosť spoznať rôzne druhy drevín, vtákov či iných živočíchov, ktoré sa tam nachádzajú. "Pre tých najmenších to bude prostredníctvom náučných tabúľ, na ktorých si budú môcť pozrieť, ako jednotlivé dreviny vyzerajú, koľko rastú a podobne," doplnil Lukáč.



Rovnako pre deti vznikne v priestore i ihrisko, ktoré bude tvorené z prírodných materiálov. "Chceme tam vybudovať aj oddychovú zónu, kde si bude môcť verejnosť prísť posedieť, niečo ugrilovať. Súčasťou budú aj verejné osvetlenie, prípojka vody či elektriny," ozrejmil starosta.



Lokalita je podľa neho známa tým, že tam ľudia každoročne oslavovali stavanie mája či výročie SNP, priestoru tak chce dať obec náležitý rámec. "Podobný priestor v obci totiž nemáme," dodal.



Na úpravu priestoru vyčlenila samospráva vo svojom rozpočte 30.000 eur, časť prác zabezpečia obecní zamestnanci. Park by chcela obec otvoriť počas osláv SNP.