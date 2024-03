Pôvodnú asfaltovú cestu na ružomberskú kalváriu nahradí nový chodník

Ružomberok 13. marca (TASR) - Asfaltovú cestu z roku 1972 na ružomberskej kalvárii dali odstrániť. V mieste vznikne chodník pre peších. Pre TASR to v stredu potvrdil hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík s tým, že ide o druhú etapu revitalizácie tohto pietneho miesta.



"Cesta bola nevhodným spôsobom vedená pomedzi kaplnky. Chceme na kalvárii vytvoriť bezpečný priestor, pietne miesto bez záťaže automobilovou dopravou. Vybúrava sa pôvodná vozovka v dĺžke asi 355 metrov," konkretizoval Miškovčík.



Revitalizácia bude pokračovať výstavbou pešieho chodníka z čadičových kociek medzi kaplnkami, ktorý bude viesť až ku kalvárskemu kostolíku. Náklady na práce sú o výške 177.000 eur a zhotoviteľská spoločnosť by ich mala ukončiť do júna tohto roku. Súčasťou prác je aj predpríprava na osvetlenie kaplniek, ktorá zahŕňa osadenie káblov a chráničiek. "V pláne je tiež osadenie lavičiek," dodal hovorca.



Projekt revitalizácie kalvárie je plánovaný a mestským zastupiteľstvom schválený už od roku 2016.