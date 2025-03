Pôvodnú stálu expozíciu bude možné navštíviť už len pár mesiacov

Rimavská Sobota 16. marca (TASR) - Pôvodná stála expozícia v Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote bude pre verejnosť prístupná už len pár mesiacov. Expozíciu čaká po desaťročiach významná modernizácia, s jej rozoberaním plánuje múzeum začať v polovici roka. Uviedla to riaditeľka GMM Éva Kerényi.



Stála expozícia, ktorá návštevníkom GMM prezentuje prírodné a kultúrne dedičstvo či históriu regiónu, bola vytvorená v roku 1979 a odvtedy neprešla výraznejšou zmenou. Múzeum v súčasnosti pripravuje jej komplexnú modernizáciu, ktorej cieľom bude zrekonštruovať priestory a obohatiť expozíciu o nové interaktívne prvky.



"Momentálne prebieha počiatočná fáza, realizuje sa projektová dokumentácia stavebnej časti. Čakajú nás ďalšie verejné obstarávania na projekt k výstavnej časti a realizáciu výstavnej a stavebnej časti," uviedla Kerényi.



V januári bol v rimavskosobotskom múzeu realizovaný architektonický a historický výskum budovy, cieľom bolo preskúmať históriu prestavby objektu. "Budova sa datuje približne na rok 1850, ale v týchto výskumoch sa zistilo, že pravdepodobne bola postavená neskôr. V minulosti slúžila ako kasáreň, potom ako dievčenská škola a až od roku 1910 ako múzeum," priblížila riaditeľka.



Pôvodná stála expozícia GMM bude pre návštevníkov prístupná už len niekoľko mesiacov. Po získaní stavebného povolenia plánuje múzeum koncom jari vyhlásiť tender na samotnú rekonštrukciu. "V júni by sme chceli začať s rozoberaním stálej expozície, na prelome júna a júla by sa mohli začať stavebné práce," dodala Kerényi.



Múzeum v rámci projektu počíta s rekonštrukciou priestorov stálej expozície i priľahlej chodby. Samotná expozícia má prejsť modernizáciou, v rámci ktorej bude obohatená o viaceré interaktívne prvky. Prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu plánuje GMM prezentovať formou takzvaného storytellingu. Celkové náklady inštitúcia odhaduje približne na 1,8 milióna eur, projekt bude financovaný z cezhraničného programu Interreg a ďalších európskych zdrojov.



Rekonštrukcia a modernizácia stálej expozície GMM má trvať približne dva roky, počas tohto obdobia bude pre návštevníkom neprístupná. Samotné múzeum však bude otvorené, verejnosti budú k dispozícii výstavné priestory s dočasnými výstavami i múzejná knižnica. Prezentovaný počas realizácie prác bude aj jeden z najvzácnejších exponátov GMM egyptská múmia, ktorú múzeum presunie na dolné podlažie.



GMM v Rimavskej Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Jeho história siaha do roku 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum vo svojom fonde v súčasnosti eviduje vyše 100.000 zbierkových predmetov, v roku 2024 ho navštívilo takmer 8300 ľudí.