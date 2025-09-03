< sekcia Regióny
Pôvodný projekt rekonštrukcie nemocnice v Leviciach rozšírili
Rekonštrukcia levickej nemocnice má byť podľa Lučkaia hotová v druhom kvartáli budúceho roka, no niektoré vynovené oddelenia či operačné sály už využívajú aj v súčasnosti.
Autor TASR
Levice 3. septembra (TASR) - Rekonštrukcia nemocnice Agel v Leviciach je vďaka úsporám rozsiahlejšia, ako sa pôvodne predpokladalo. Ako na stredajšom stretnutí s novinármi informoval výkonný riaditeľ spoločnosti Agel Tomáš Lučkai, vďaka úsporám pri verejnom obstarávaní mohli projekt podporený z Plánu obnovy a odolnosti (POO) rozšíriť aj o ďalšie časti.
Rekonštrukciu levickej nemocnice označil za historicky najväčšiu investíciu do zdravotníckej infraštruktúry v regióne. Poznamenal, že majetok Nitrianskeho samosprávneho kraja bol zhodnotený oveľa rozsiahlejšie, ako pôvodný projekt predpokladal. Zrekonštruovali totiž nielen lôžkový pavilón, ale aj časť polikliniky na lôžkové oddelenia, takisto zateplili fasádu polikliniky. Tieto dve zákazky realizovali z úspor vo verejnom obstarávaní hlavného projektu, ktorý rátal len s obnovou lôžkového pavilónu. Tento postup schválilo aj ministerstvo zdravotníctva.
„Celkovo odovzdáme oproti plánu o 89 akútnych lôžok viac, než bolo v pôvodnom projekte za pôvodný príspevok stanovený štátnym benchmarkom zazmluvnené. Projekt teda realizujeme omnoho hospodárnejšie, než sa pôvodne predpokladalo,“ podotkol Lučkai. Dodal tiež, že rekonštrukciu podporila spoločnosť vlastnými investíciami vo výške 15 miliónov eur.
Rekonštrukcia levickej nemocnice má byť podľa Lučkaia hotová v druhom kvartáli budúceho roka, no niektoré vynovené oddelenia či operačné sály už využívajú aj v súčasnosti. Okrem vynoveného lôžkového pavilónu získala nemocnica nové moderné operačné sály, nové oddelenie intenzívnej starostlivosti či investície vo výške päť miliónov do zdravotníckej techniky.
O viacerých prínosoch pre pacientov v súvislosti s modernizáciou zariadenia hovorí aj riaditeľ Nemocnice Agel Ján Belanský. Podľa jeho slov sa nemocnici od jej vstupu do spoločnosti Agel podarilo výrazne zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o čom svedčí aj výrazný posun na priečkach v rebríčku hodnotenia nemocníc INEKO.
Lučkai tiež na stretnutí odmietol nedávne vyjadrenia exministra zdravotníctva a opozičného poslanca Národnej rady SR Mareka Krajčího (Slovensko, Za ľudí, KÚ), podľa ktorého môže Slovensko pre pochybenia súkromných nemocníc prísť o ďalšie milióny eur z plánu obnovy. Poukázal na závery Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý konštatoval, že levická nemocnica pri zadávaní zákaziek v súvislosti s rekonštrukciou porušila zákon o verejnom obstarávaní. Lučkai v tejto súvislosti uviedol, že nemocnica postupovala vždy v súlade s právnymi predpismi, či už pri získaní príspevku z POO, ako aj pri implementácii projektu.
„Odmietame závery ÚVO a napriek tomu, že rešpektujeme status quo, so závermi sa nestotožňujeme a považujeme ich len za iný právny názor na výklad ustanovení zákona,“ podotkol Lučkai. Rovnako sa podľa jeho slov spoločnosť neobáva, že by o spomínané finančné prostriedky prišla. Správa z kontroly ministerstva zdravotníctva podľa Lučkaia potvrdila, že závery ÚVO nemajú žiadny vplyv na financovanie projektu.
