Povolenia cez SMS sa dajú kúpiť na všetky rybárske revíry SRZ - Rady

Žilina 10. júna (TASR) - Po úspešnom testovaní predaja hosťovacích povolení na rybolov na pstruhových revíroch Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) - Rady Žilina (Bešeňová, Palcmanská Maša) prostredníctvom SMS, spustil SRZ od začiatku júna predaj povolení formou SMS aj na všetky ostatné revíry, ktoré SRZ - Rada obhospodaruje. TASR o tom informoval tajomník SRZ - Rady Bohuš Cintula.



"Predaj cez SMS je spustený na všetky lovné revíry v obhospodarovaní SRZ - Rady. Ide len o jednodňové povolenia, v prípade detí sú to týždenné povolenia na kaprové vody, keďže denné detské hosťovacie povolenia na kaprové vody neexistujú," doplnil tajomník s tým, že v prvej fáze projektu si rybári na vodných nádržiach (VN) Bešeňová a Palcmanská Maša kúpili cez SMS asi 160 povolení.



Ako dodal, týždňové hosťovacie povolenia si cez SMS nie je možné kúpiť, neumožňuje to limit. "Plánujeme ale spustiť podobný spôsob cez e-shop a platbou cez platobnú bránu," doplnil Cintula.



Po zaslaní SMS v požadovanom tvare príde SMS s kódom, ktorý si rybár zapíše do kolónky Hosťovacie povolenia na rybolov v záznamoch o úlovkoch. Zároveň je potrebné po príchode k revíru zapísať si štandardne aj dátum a číslo revíru.



V západoslovenskej oblasti je možné kúpiť si hosťovacie povolenie cez SMS na VN Kráľová a Sĺňava a na 12 revíroch Dunaja vrátane inundácií a priesakových kanálov.



V stredoslovenskej oblasti sa dá elektronické povolenie kúpiť na VN Krpeľany, Liptovská Mara, Nosice, Orava, Ružiná, Teplý Vrch, Žilina a Bešeňová a na rieku Orava.



Vo východoslovenskej oblasti je možné denné hosťovacie povolenie kúpiť na VN Domaša, Palcmanská Maša, Ružín a Zemplínska Šírava.