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Povolili odstránenie bobrích hrádzí pre ohrozenie železničnej trate
Envirorezort tvrdí, že v rámci povolenia výnimky pre ŽSR prihliadal na záujmy ochrany prírody a krajiny aj bezpečnosť železničnej dopravy.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 16. júla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR povolilo Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) odstránenie 11 existujúcich bobrích hrádzí z dôvodu, že bobor vodný svojou činnosťou spôsoboval zatápanie železničnej infraštruktúry, a tým priame ohrozenie bezpečnosti železničnej dopravy. Rezort to uviedol v reakcii na kritiku iniciatívy My sme les, podľa ktorej MŽP ignorovalo efektívnejšie riešenia, ktoré by chránili železničnú infraštruktúru dlhodobejšie ako samotné ničenie bobrích hrádzí. Podľa iniciatívy je veľmi pravdepodobné, že odstránenie hrádzí nepomôže a problém sa opäť zopakuje. Ponúkla preto ŽSR odbornú pomoc pri efektívnejšej ochrane železničných tratí.
Ako pre TASR uviedli z odboru komunikácie MŽP, napríklad na úseku Lučivná - Štrba bola úplne vylúčená z prevádzky koľaj č. 2 a na koľaji č. 1 bolo zavedené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 kilometrov za hodinu.
„V prípade okamžitého neriešenia situácie mohlo dôjsť ku kolapsu telesa násypu železničnej trate, čo by malo za následok ohrozenie cestujúcich či závažné škody na majetku železníc,“ zdôraznili z odboru komunikácie MŽP.
Podkladmi pre povolenie výnimky bola podľa rezortu nielen žiadosť ŽSR, ale aj odporúčacie stanoviská Štátnej ochrany prírody SR, Správy Pieninského národného parku a Správy Tatranského národného parku.
„Do konaní sa taktiež pravidelne zapájajú aj občianske združenia, ktorých predmetom činnosti je ochrana prírody a krajiny. Iniciatíve My sme les unikol základný fakt, že predmetom výnimky na odstránenie 11 hrádzí bobra vodného boli už existujúce hrádze. Opatrenia, ktoré navrhuje iniciatíva, nevyriešia už vzniknutú situáciu,“ vysvetlili z odboru komunikácie.
Envirorezort tvrdí, že v rámci povolenia výnimky pre ŽSR prihliadal na záujmy ochrany prírody a krajiny aj bezpečnosť železničnej dopravy, a preto napríklad v rámci rozhodnutia nepovolil odstránenie bobrej hrádze v obci Muráň, kde existovala iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva k jej odstráneniu.
„Envirorezort priamo v podmienkach rozhodnutia ŽSR určil aj povinnosť odstrániť a vyviezť všetku naplavenú biomasu (konáre, kmene stromov) z bobrích hrádzí a ich okolia, aby sa zabránilo ich opätovnému obnoveniu. V prípade zistenia opätovného budovania hrádzí je potrebné hrádze rozoberať bezodkladne, už v iniciálnom štádiu, operatívne počas celého roka,“ doplnili z odboru komunikácie s tým, že je v záujme ŽSR, aby do budúcna realizovali všetky dostupné preventívne opatrenia, ktoré zabránia výstavbe ďalších bobrích stavieb v problémových úsekoch.
„Z dôvodu eliminácie rizika budovania nových bobrích stavieb je taktiež nevyhnutné zo strany žiadateľa a správcu dotknutých vodných tokov znižovať atraktívnosť dotknutého územia pre bobra vodného,“ povedali z odboru komunikácie.
Iniciatíva My sme les kritizovala rozhodnutie MŽP SR, ktoré ŽSR povolilo odstrániť 11 z 12 bobrích hrádzí v okolí Starej Ľubovne, Kapušian, Štrby a Svitu. Ochranári tvrdia, že samotné búranie hrádzí je iba dočasným riešením, keďže bobry ich môžu v krátkom čase obnoviť. Navrhujú preto preventívne opatrenia, napríklad odstránenie drevín v blízkosti trate, použitie pohyblivých bójok či ultrazvukových plašičov, a ŽSR ponúkli odbornú pomoc pri ochrane železničnej infraštruktúry.
Ako pre TASR uviedli z odboru komunikácie MŽP, napríklad na úseku Lučivná - Štrba bola úplne vylúčená z prevádzky koľaj č. 2 a na koľaji č. 1 bolo zavedené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 kilometrov za hodinu.
„V prípade okamžitého neriešenia situácie mohlo dôjsť ku kolapsu telesa násypu železničnej trate, čo by malo za následok ohrozenie cestujúcich či závažné škody na majetku železníc,“ zdôraznili z odboru komunikácie MŽP.
Podkladmi pre povolenie výnimky bola podľa rezortu nielen žiadosť ŽSR, ale aj odporúčacie stanoviská Štátnej ochrany prírody SR, Správy Pieninského národného parku a Správy Tatranského národného parku.
„Do konaní sa taktiež pravidelne zapájajú aj občianske združenia, ktorých predmetom činnosti je ochrana prírody a krajiny. Iniciatíve My sme les unikol základný fakt, že predmetom výnimky na odstránenie 11 hrádzí bobra vodného boli už existujúce hrádze. Opatrenia, ktoré navrhuje iniciatíva, nevyriešia už vzniknutú situáciu,“ vysvetlili z odboru komunikácie.
Envirorezort tvrdí, že v rámci povolenia výnimky pre ŽSR prihliadal na záujmy ochrany prírody a krajiny aj bezpečnosť železničnej dopravy, a preto napríklad v rámci rozhodnutia nepovolil odstránenie bobrej hrádze v obci Muráň, kde existovala iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva k jej odstráneniu.
„Envirorezort priamo v podmienkach rozhodnutia ŽSR určil aj povinnosť odstrániť a vyviezť všetku naplavenú biomasu (konáre, kmene stromov) z bobrích hrádzí a ich okolia, aby sa zabránilo ich opätovnému obnoveniu. V prípade zistenia opätovného budovania hrádzí je potrebné hrádze rozoberať bezodkladne, už v iniciálnom štádiu, operatívne počas celého roka,“ doplnili z odboru komunikácie s tým, že je v záujme ŽSR, aby do budúcna realizovali všetky dostupné preventívne opatrenia, ktoré zabránia výstavbe ďalších bobrích stavieb v problémových úsekoch.
„Z dôvodu eliminácie rizika budovania nových bobrích stavieb je taktiež nevyhnutné zo strany žiadateľa a správcu dotknutých vodných tokov znižovať atraktívnosť dotknutého územia pre bobra vodného,“ povedali z odboru komunikácie.
Iniciatíva My sme les kritizovala rozhodnutie MŽP SR, ktoré ŽSR povolilo odstrániť 11 z 12 bobrích hrádzí v okolí Starej Ľubovne, Kapušian, Štrby a Svitu. Ochranári tvrdia, že samotné búranie hrádzí je iba dočasným riešením, keďže bobry ich môžu v krátkom čase obnoviť. Navrhujú preto preventívne opatrenia, napríklad odstránenie drevín v blízkosti trate, použitie pohyblivých bójok či ultrazvukových plašičov, a ŽSR ponúkli odbornú pomoc pri ochrane železničnej infraštruktúry.