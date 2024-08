Povstaleckú jeseň v Gemeri otvorí historická kolóna techniky a vojakov

Klenovec 30. augusta (TASR) - Historickou kolónou techniky a vojakov v dobových uniformách sa v piatok začína séria podujatí s názvom Povstalecká jeseň v Gemeri. Kolóna prejde z Tisovca cez Hnúšťu a Rimavskú Baňu do Klenovca, kde bude návštevníkov čakať aj sprievodný program. TASR o tom informovala oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer, ktorá podujatie organizuje.



Kolóna, ktorú budú tvoriť originálne exponáty a členovia klubov vojenskej histórie v dobových uniformách, začne svoju jazdu v piatok na poludnie v Tisovci, odkiaľ bude pokračovať do mesta Hnúšťa. Popoludní sa zastaví v obci Rimavská Baňa a následne svoju jazdu ukončí v Klenovci.



"Potom sa presunieme na horské sedlo Chorepa, kde je pomník venovaný padlým vojakom povstaleckej armády," priblížil pre TASR za OOCR Gemer Viktor Brádňanský. Ako dodal, na Chorepe odznejú aj partizánske piesne, uskutoční sa tu tiež premietanie filmu Vlčie diery či zapálenie partizánskej vatry.



Povstalecká jeseň v Gemeri prinesie počas septembra a októbra do regiónu aj ďalšie podujatia. V Revúcej to bude divadelné predstavenie inšpirované aktivitami Frontového divadla, v Hnúšti koncert dobovej hudby 30. a 40. rokov. Pripravené sú aj ukážky bojov v Rimavskej Bani a Rimavských Zalužanoch či premiéra dokumentárneho filmu o Rudolfovi Viestovi v revúckom mestskom kultúrnom stredisku. Sériu 19. októbra ukončí ukážka mobilizácie a rekonštrukcia bojov v sedle Dielik.



"Naším cieľom bolo nielen uctiť pamiatku tých, ktorí bojovali za našu slobodu, ale aj priblížiť históriu modernou a zaujímavou formou," uviedol Brádňanský. Dodal tiež, že podujatia boli plánované s dôrazom na autentickosť a vzdelávaciu hodnotu, čo má potvrdzovať aj účasť odborníkov, ktorí dohliadali na rekonštrukcie bojov a historické prezentácie.